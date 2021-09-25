شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقرر استبعاد الحكم أمين عمر من مباريات الدورى وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.
وقال مسؤولو لجنة الحكام، إنه سيتم استبعاد الحكم من إدارة باقي مباريات الكأس ومن لقاءات أول أسبوع أو اثنين من الدورى الجديد بعد ركلة الجزاء التي احتسبها ضد سموحة لصالح بيراميدز والتي ظهر أنها غير صحيحة.
وكان بيراميدز فاز على سموحة بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وهاجم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أمين عمر حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
وكتب عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "ولا يزال الظلم ضد سموحة مستمر فضيحة الموسم تبدأ مبكرا بطلها أمين عمر الهدف الأول فخر الدين يوسف يحجز اللعب محمد شكرى بيده وفاول واضح للجميع والهدف الثالث وبعد ضغط سموحة لإحراز هدف التعادل يفاجأنا نبغه التحكيم بضربه جزاء لم، ولن يراها إلا نابغه التحكيم أمين عمر وبدايه موسم ولا أروع".