شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تقرر استبعاد الحكم أمين عمر من مباريات الدورى وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من إدارة المباريات فى انطلاق الدوري وباقي مباريات كأس مصر.

وقال مسؤولو لجنة الحكام، إنه سيتم استبعاد الحكم من إدارة باقي مباريات الكأس ومن لقاءات أول أسبوع أو اثنين من الدورى الجديد بعد ركلة الجزاء التي احتسبها ضد سموحة لصالح بيراميدز والتي ظهر أنها غير صحيحة.

وكان بيراميدز فاز على سموحة بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.