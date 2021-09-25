شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تناقش إقامة الدورى الجديد من مجموعتين فى اجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، فى اجتماع غد الأحد، أكثر من تصور لشكل الدورى الجديد قبل عرضها على أندية الدورى الممتاز لاتخاذ القرار النهائى بشأن الدورى الجديد.

ويناقش المكتب التنفيذى للرابطة إقامة الدورى الجديد بنظام المجموعتين فى ظل ضيق الوقت وكثرة ارتباطات المنتخب الوطنى والأندية الافريقية فى الموسم الجديد، على أن يتم حسم القرار النهائى بعد الاجتماع مع أندية الدورى الممتاز الـ18.