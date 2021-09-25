جوارديولا يثأر من توخيل ويحقق رقماً تاريخياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

نجح نادي مانشستر سيتي في الفوز على نظيره تشيلسي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وثأر الفريق السماوي من البلوز، بعد تعرضه لـ3 هزائم متتالية، كان آخرها خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأحبط جوارديولا الرقم القياسي الذي كان بإمكان توماس توخيل مدرب تشيلسي أن يحققه خلال مواجهة اليوم السبت، حيث كان بإمكان المدرب الألماني أن يصبح أول مدرب يتمكن من إلحاق الهزيمة بجوارديولا في أربع مباريات متتالية.

وكتب جوارديولا رقماً قياسياً جديداً رفقة فريق مانشستر سيتي، حيث أصبح جوارديولا أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في تاريخ مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

ووصل جوارديولا إلى الفوز رقم 221 في مسيرته التدريبية مع سيتي في جميع المسابقات، ليتخطى رقم ليس ماكدويل (220 فوز).