حارس أستون فيلا يستفز رونالدو لتسديد ركلة الجزاء.. وبرونو يهدر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تعرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للهزيمة على يد أستون فيلا، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع يونايتد فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 90+3 من عمر المباراة، عندما أهدر برونو فيرنانديز ركلة جزاء.

وبعد حصول مانشستر يونايتد لركلة جزاء في الأمتار الأخيرة من زمن اللقاء، توجه برونو فيرنانديز لتنفيذ ركلة الجزاء في وجود كريستيانو رونالدو على أرض الملعب.

وقام إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا باستفزاز النجم البرتغالي، مطالبا رونالدو بتسديد ركلة الجزاء قائلاً له: "سدد ركلة الجزاء.. سدد ركلة الجزاء".

وواصل الحارس الأرجنتيني تشتيته لتركيز برونو أثناء تنفيذه لركلة الجزاء، ليطيح النجم البرتغالي بالكرة أعلى مرمى أستون فيلا، ليقوم مارتينيز بالاحتفال أمام جماهير ملعب "أولد ترافورد".