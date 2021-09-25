الارشيف / اخبار الرياضه

"برونو يهدر ركلة جزاء".. يونايتد يتلقى خسارة قاتلة أمام أستون فيلا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أهدر البرتغالي، برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليخسر فريقه بسيناريو مجنون.

وخسر مانشستر يونايتد بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره، أمام أستون فيلا، في مباراة المرحلة السادسة من الممتاز.

و انتزع أستون فيلا الفوز الثمين بهدف في الوقت القاتل سجله كورتني هوس في الدقيقة 88 ليقفز الفريق إلى المركز السابع برصيد عشر نقاط.

قدم لاعبو مانشستر فاصلا في إهدار الفرص أمام مرمى أستون فيلا على مدار شوطي المباراة، ليتجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وأطاح برونو فيرنانديز بركلة جزاء للفريق في الدقيقة 93 من أحداث المباراة، لتضاعف الهزيمة من الضغوط الواقعة على أولي سولشاير المدير الفني للفريق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا