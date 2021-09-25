"برونو يهدر ركلة جزاء".. يونايتد يتلقى خسارة قاتلة أمام أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أهدر البرتغالي، برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليخسر فريقه بسيناريو مجنون.

وخسر مانشستر يونايتد بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره، أمام أستون فيلا، في مباراة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

و انتزع أستون فيلا الفوز الثمين بهدف في الوقت القاتل سجله كورتني هوس في الدقيقة 88 ليقفز الفريق إلى المركز السابع برصيد عشر نقاط.

قدم لاعبو مانشستر فاصلا في إهدار الفرص أمام مرمى أستون فيلا على مدار شوطي المباراة، ليتجمد رصيد الفريق عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وأطاح برونو فيرنانديز بركلة جزاء للفريق في الدقيقة 93 من أحداث المباراة، لتضاعف الهزيمة من الضغوط الواقعة على أولي سولشاير المدير الفني للفريق.