"يُشارك بها الزمالك".. أشرف صبحي يناقش مع اتحاد السلة استعدادات استضافة بطولة كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

التقى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، اليوم السبت، برئيس اتحاد كرة السلة، مجدي أبو فريخة؛ لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة خلال شهر فبراير ٢٠٢٢؛ حيث ستُقام على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.

وشدد صبحي، عبر تصريحات صحفية له عقب المباراة، على متابعته مايخص تنظيم البطولة خطوة بخطوة مع اتحاد كرة السلة لتخرج البطولة على أعلى مستوى وبصورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات.

وأوضح وزير الرياضة أن مصر قادرة على استضافة البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة ستشهد مشاركة فريق الزمالك بصفته ممثلاً لقارة إفريقيا بجانب فرق بورجوس الإسباني ممثل أوروبا، فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية، وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.