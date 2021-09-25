الامارات | عمرو أديب يشبه الأهلي المصري بـ "الأرنب".. "يجب أن يعود ليكون سلحفاة"

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يشبه الأهلي المصري بـ "الأرنب".. "يجب أن يعود ليكون سلحفاة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبه الإعلامي المصري عمرو أديب، فريق الأهلي بالأرنب، ونصح إدرة النادي بإقالة المدير الفني، الجنبو إفريقي بيتسو موسيماني، وذكر أن فريق الأهلي ولاعبيه أصابهم بعض الغرور "الفريق شايف نفسه"

وقال عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على شاشة "mbc مصر": "الأهلي لازم يبطل يفكر بطريقة الأرنب، وأن يعود للتفكير بطريقة السلحفاة التي تتحلى بالصبر والعمل الدؤوب، الأهلي شايف نفسه إنه يقدر يقفز في أي وقت ويحقق المكسب وهو نفس منطق الأرنب.. وهذا لن يستمر".

واعتبر أن لاعبي الأهلي في الفترة الحالية يفتقدون روح الفانلة الحمراء، كما نصح بإقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تولي الإدارة الفنية للفريق، وقال: "لو أنا مكانه هاقدم اللي بيقدمه".

وأشار إلى أنّ الجميع كان يتوقع فوز الأهلي ببطولة السوبر، عدا شخص واحد هو المدير الفني لنادي طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني، الذي تمسّك بأمله وبذل الجهد والعرق حتى حقق الفوز".

وخسر الأهلي (حامل الرقم القياسي في عدد الفوز بالدوري المصري) في الفترة الأخير بطولة الدوري أمام منافسه التقليدي الزمالك، كما خسر كأس السوبر أمام طلائع الجيش، وظهرت أصوات كثيرة من قبل جماهير الأهلي تطالب بإقالة المدير الفني موسيماني.

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