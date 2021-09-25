شكرا لقرائتكم خبر عن فشل مفاوضات غزل المحلة مع أحمد حسن مكى بسبب المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل مسئولو نادى غزل المحلة فى التوصل لاتفاق مع أحمد حسن مكى مهاجم المقاولون العرب السابق للانضمام لصفوف الفريق المحلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ضعف المقابل المادى التى سيتقاضاه اللاعب خلال فترة لعبه فى صفوف المحلة.

ويسعى مسئولو فريق غزل المحلة، الذي تولى تدريبه محمد عودة، لإبرام المزيد من الصفقات في المرحلة المقبلة، بعد مشاورات جرت بين عودة واللجنة الفنية للتعاقدات بالنادي، التي تضم عمر عبد الله وخالد كرم والمدير الرياضي للنادي صابر عيد، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي.

وجاءت قائمة صفقات غزل المحلة الجديدة كالتالى:-

1 ) أبراهيما كونيه قادما من طلائع الجيش ( موسمين )

2 ) محمد بازوكا من الإنتاج الحربي مدة التعاقد ( موسمين )

️3) السيد الشبراوي قادما من الإنتاج الحربي ( موسمين )

4) محمود جمال ( الحضري ) من بني سويف ( 3 مواسم )

5 ) مصطفى العش من شباب كوم حماده ( 5 مواسم )

6 ) أحمد السيد قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "

7 ) وليد مصطفى قادم من الاهلي 99 "أعارة لمدة موسم "

️8 ) خالد سامي قادم من فريق حرس الحدود ( موسمين )

9 ) أمير إسماعيل قادم من فريق بيلا ( 5 مواسم )