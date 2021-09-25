شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 مواجهات درامية جمعت الأهلى وإنبى بعيداً عن الدورى قبل صدام الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره إنبى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية في ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب فى مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه.

مواجهات الأهلي وإنبي دائما ما تشهد الكثير من الندية والإثارة منذ صعود الفريق البترولي إلى الدوري الممتاز في موسم 2002-2003، ولم يخسر الأهلي أي مباراة أمام إنبي منذ ما يقرب من 6 سنوات، حيث كان آخر انتصار للنادي البترولي على الأهلي في الدوري الممتاز يوم 3 فبراير 2015، وفاز بهدف دون رد.

والتقى الأهلي مع إنبي فى 6 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 3 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في خمس مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

مباريات الكأس بين الأهلى وإنبى

وواجه فريق الأهلي نظيره فريق إنبي في 3 مباريات ببطولة كأس مصر، فاز خلالها المارد الأحمر فى مباراتين وتلقى خسارة فى لقاء وحيد بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة في مرماه عن طريق الخطأ.

وسجل فريق الأهلي 4 أهداف فيما أحرز إنبي 3 أهداف خلال المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما.

ويعد مؤمن زكريا هداف النادي الأهلي خلال المواجهات الثلاث أمام الفريق البترولي فيما يعد محمد الشامي هداف فريق إنبي خلال لقاءات فريقه أمام القلعة الحمراء.

ويعد أكبر انتصار للنادي الأهلي على نظيره إنبي خلال مواجهات الفريقين فى كأس مصر بهدفين مقابل هدف فيما يأتي الفوز الوحيد لفريق إنبي بهدف دون رد فيما يعتبر حسام عاشور لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي الأكثر مشاركة بثلاث مباريات.

مباريات السوبر بين الأهلى وإنبى

فى عام 2005 حقق الأهلى لقبه الثانى بكأس السوبر بعد الفوز على نادى إنبى بهدف نظيف أحرزه وائل جمعة فى الوقت الإضافى، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

عام 2006 حقق الأهلى بطولة السوبر للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف أحرزه محمد أبوتريكة.

عام 2012 حقق الأهلي بطولة السوبر بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، أحرز للأهلي عبد الله السعيد ومحمد ناجي جدو، بينما أحرز لإنبي محمد شعبان.