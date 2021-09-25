قبل مواجهة اليوم.. الأهلى يتفوق على إنبى 26 / 4 "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى السابعة من مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى فى استاد الإسكندرية، فى ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.



الأهلى يتفوق على إنبى

عدد المواجهات: 43 مباراة

فوز الأهلى: 31

التعادل: 7 مباريات

فوز إنبي: 5 مباريات

أهداف الأهلى: 78 هدفا

أهداف إنبى: 38 هدفا

هداف الأهلي في مرمى إنبي: محمد أبو تريكة ومحمد بركات برصيد 7 أهداف

هداف إنبى فى مرمى الأهلى: إسلام عوض وأحمد رؤوف برصيد 3 أهداف

الأكثر مشاركة من لاعبي الفريقين: حسام عاشور برصيد 20 مباراة

أكبر نتيجة بين الفريقين: فوز الأهلى 5-1