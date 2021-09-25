شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عبد الحميد بسيونى: نجمى المفضل محمد الحلو وكان حلمى أكون طبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق والمدير الفنى الحالى لطلائع الجيش.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

مفيش أى هواية فى حياتى غير الكورة.

بتدخل المطبخ؟

لا مش بدخل المطبخ.

من نجمك المفضل؟

محمد الحلو.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

طبيب.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد السقا.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال.