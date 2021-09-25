تعرف على موعد مباراة المريخ والهلال في الدوري السوداني

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

يلتقي فريق المريخ مع جاره وغريمه الهلال، مساء يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري السوداني الممتاز.



واستطاع الهلال مؤخرا أن يحسم لقب الدوري السوداني قبل جولتين من نهايته، بعد وصوله لـ73 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه المريخ بالفوز 1-0 على الأمل عطبرة الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر، حقق المريخ فوزا شرفيا بهدفين دون رد على نظيره الهلال الأبيض، لكنه فقد فرصة الحفاظ على اللقب.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم بث المريخ والهلال على قناة الملاعب الرياضية السودانية.

يذكر أن الفريقان تأهلا لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي الهلال عقبة فاسيل كيتيما الإثيوبي، والمريخ على حساب إكسبرس الأوغندي.