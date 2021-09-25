موعد مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سيدخل فريق أرسنال اختبارا صعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه ضيفه وجاره اللندني توتنهام في الجولة السادسة من عمر المسابقة.



وتعد مواجهة أرسنال وتوتنهام أحد أشهر مباريات الديربي في الدوري الإنجليزي، وتتسم بالإثارة والندية بين 2 من أندية العاصمة لندن.

يستضيف ملعب الإمارات المباراة المرتقبة، والتي تقام في السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وسط ظروف ليست مثالية للفريقين.

ويحتل أرسنال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من 5 مباريات بعد فوزين و3 هزائم، فيما يحتل توتنهام المركز السابع بـ9 نقاط.

ستكون المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 لجميع المشاهدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المثير أن أرسنال حقق بداية باهتة للغاية بالخسارة في أول 3 جولات قبل أن يفوز بآخر مباراتين، على العكس تماما من توتنهام الذي تراجع بشكل واضح مؤخرا.