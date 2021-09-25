شكرا لقرائتكم خبر عن 90 دقيقة تُهدد بإقالة موسيمانى من تدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادى الأهلي، شبح الرحيل عن القلعة الحمراء حال الخروج من كأس مصر الليلة أمام إنبي.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تستعد لتجديد عقد بيتسو موسيماني موسمين مقبلين، ورغم نجاحات الفريق الأخيرة تحت قيادة موسيماني، إلا أن إقالة المدرب الجنوب أفريقي ليست بعيدة حال الخرج من كأس مصر، خاصة بعد خسارة السوبر المحلى أمام الطلائع الأسبوع الماضى.

ويلتقي الأهلي مع إنبي فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد الاسكندرية في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويواجه موسيماني شبح الإقالة من منصبه بسبب حالة الغضب التى انتابت جماهير الفريق، بل وقطاع كبير من مسئولى القلعة الحمراء، بسبب خسارة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش الثلاثاء الماضي.

وجاءت خسارة السوبر بعد أقل من شهرعلى خسارة لقب الدوري الذي كان قريباً من المارد الأحمر لكن عدم إدارة موسيماني للأمور الفنية بشكل جيد في المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الموسم الماضي كانت أحد أسباب خسارة اللقب.

وأكد قطاع كبير من المسئولين في الأهلي أن إقالة موسيماني ستكون أمراً شبه نهائياً حال الخسارة من إنبي الليلة وتوديع كأس مصر.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن مستوى الفريق تراجع للغاية الفترة الماضية وهناك علامات إستفهام كثيرة حول مستوى بعض اللاعبين وتكرار الأخطاء الفية وعدم استغلال المدير الفني لقدرات ومهارات اللاعبين الفنية لاسيما وأن الأهلي يضم حالياً مجموعة كبيرة من اللاعبين المُتميزين.

وحصد موسيماني الذي تولى تدريب الأهلي أول أكتوبر الماضي مع المارد الأحمر بطولة أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية.