شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض غلق ملف الصفقات ويبحث عن أفارقة مميزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز البطاوى، المدير الرياضي لفريق سيراميكا، أن الفترة المقبلة ستتجه إدارة النادي للتعاقد مع لاعبين أفارقة مميزين بناءً على طلب الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان.

وأشاد معتز البطاوى بالتزام لاعبي الفريق في معسكر الإعداد المقام حاليًا فى شرم الشيخ، وقال المدير الرياضي، إنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.

وأوضح أن مجلس إدارة سيراميكا لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد.

وتابع، نقوم بتدعيم الفريق وفق الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الصفقات التى أبرمها الفريق حتى هذه اللحظة مميزة وستكون إضافة قوية مع الفريق في الدوري.

وعبر البطاوي عن سعادته بإنشاء رابطة الأندية والتى ترأسها أحمد دياب، مؤكدًا أن هذه الخطوة موفقة للغاية، لأنها سوف تساعد على نجاح المسابقة.