شكرا لقرائتكم خبر عن "إلغاء بدل السكن" أولى خطوات الإسماعيلى لترشيد النفقات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد صلاح أبو جريشة، مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، إلغاء بدل السكن لـ 9 من لاعبى الدراويش، والذى يبلغ قيمته 5 آلاف جنيه لكل لاعب شهرياً، فى محاولة لترشيد النفقات فى ظل إقامة هؤلاء اللاعبين داخل فندق النادى الإسماعيلى.

وتعيش قلعة الدراويش أزمة مالية طاحنة منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث تحاصر النادى دوامة من الديون جراء الأحكام القضائية التي لاحقت النادى وقدرت بـ 32 مليون جنيه في أزمة نادى النجوم المستقبل بشأن اللاعب إبراهيم حسن، بجانب أزمة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الاسماعيلى السابق.

من جهته منح طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه راحة من التدريبات اليوم، السبت، قبل السفر للإسكندرية غداً الأحد لدخول معسكر مغلق حتى 12 أكتوبر المقبل استعداداً للموسم الجديد، لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً للمرحلة المقبلة، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدورى فى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل.

وقرر طلعت يوسف المدير الفني للنادى الاسماعيلى، صرف النظر عن التعاقد مع الثلاثى الكرواتي فان والتونسي محمد جورني والغيني دوالا كمارا، الذين خاضوا فترة اختبار مع الفريق بسبب تواضع مستواهم الفني والبدنى وعدم حاجة الاسماعيلى لجهودهم.

ولجأ طلعت يوسف للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من إفريقيا وشمال إفريقيا، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.