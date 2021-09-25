ليبيا تستعد لمواجهتي مصر بمعسكر تركي.. وتعلن القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، قائمة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهة المنتخب الوطني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وتخوض قائمة المنتخب الليبي معسكر إعدادي لمواجهة مصر، في دولة تركيا خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 7 أكتوبر المقبل.

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ويلعب منتخب الفراعنة مع نظيره الليبي يوم 8 أكتوبر المقبل بستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وتزينت قائمة المنتخب الليبي بعدد من اللاعبين المميزين مثل: لاعب الوداد المغربي مؤيد اللافي، والترجي التونسي حمدو الهوندي، وسبروتنج براجا البرتغالي معتصم المصرايت ولاعب الصفاقسي محمد عياد.

وجاءت قائمة المنتخب الليبي كالتالي: