"بدون جمهور".. اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة مصر وليبيا بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة مصر وليبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بدون جمهور.

ويلعب منتخب الفراعنة مع نظيره الليبي يوم 8 أكتوبر المقبل بستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، أنه تقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الليبي يوم الجمعة 8 أكتوبر المقبل، في الساعة التاسعة مساء.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن مباراة مصر وليبيا ستقام في استاد الجيش ببرج العرب، بدون حضور جماهيري.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يقع في المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد 4 نقاط خلف المنتخب الليبي صاحب الـ6 نقاط.