مدافع شباب الأهلي لمصراوي: الدوري التشيكي بوابتي للاحتراف في نادٍ أوروبي كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أبدى مدفع الأهلي المحترف بصفوف نادي فيكتوريا زيزكوف التشيكي على سبيل الإعارة، ميدو حسام، بخوضه تجربة الاحتراف التي تمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي.

وأضاف مدافع الأهلي الشاب في تصريحات خاصة لمصراوي:"شاركت حتى الآن في ست مباريات مع فريقي الجديد ما بين أساسي واحتياطي من أصل 8 مواجهات وبدأت التأقلم مع الأجواء داخل النادي والبلد بشكل عام وأحمد الله أنني قدمت مستوى جيد للغاية والكرة في التشيك مختلفة تمامًا عنها في مصر".

وتابع المحترف بصفوف نادي فيكتوريا زيزكوف التشيكي:"احتجت لوقت قصير للدخول في أجواء الفريق وأصبحت أشارك بشكل أساسي وأري أن التجربة حتى الآن مفيدة جدًا بالنسبة لي وأسعى لتطوير مستوايا بشكل أكبر لضمان الاستمرار في المشاركة".

وأتم اللاعب الشاب تصريحاته بقوله:"أعتبر أن تجربة زيزكوف خطوة للأمام فيما بعد نحو الاحتراف في نادِ أوروبي كبير وأسعى من خلال التجربة الحالية لإثبات ذاتي بشكل أكبر وأجد حاليًا تعامل طيب للغاية من جانب إدارة النادي التشيكي بل وأتواصل بشكل مباشر مع رئيس النادي".

يُذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن إعارة ميدو حسام ومعه زميليه في فريق الشباب مواليد 2000 مصطفي فوزي ومحمد أحمد "بيسو" إلى نادي زيزكوف التشيكي لمدة موسمين بعد تمديد عقودهم مع القلعة الحمراء وقتها قبل السفر.