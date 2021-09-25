قبل مواجهة الأهلي .. ماذا تغير في إنبي؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق إنبي لمواجهة نظيره الأهلي، عند السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس مصر.

ويدخل إنبي المباراة بقائمة مختلفة عن التي خاض بها الموسم الماضي 2020/2021؛ حيث استقدم عدة لاعبين فيما رحل لاعبون آخرون عن صفوفه.

وأبرم إنبي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، العديد من الصفقات مثل أحمد جمعة من المصري بجانب ضم حسام عرفات وخالد رضا من وادي دجلة فيما ضم مصطفى جمال من طلائع الجيش والغاني ماساهودز الحسن.

وضم النادي البترولي خلال الانتقالات الصيفية الماضية عمر عدلي من صفوف المريخ السوداني، بينما سيستمر في صفوفه لاعبين معاريين مثل لاعب طنطا المعار له، إيهاب سمير بجانب الناميبي عبد البار زكاري أدجي المعار من صفوف HB Køge الدنماركي.

ورحلّ عن صفوف نادي إنبي، مدافعه المخضرم رامي صبري الذي انضم لصفوف الوافد الجديد على الدوري الممتاز، فاركو بينما انتهت استعارته للاعب فريق النجوم، كريم فؤاد الذي انضم لصفوف الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنبي ونظيره الأهلي ببيراميدز الذي فاز على نظيره سموحة يوم أمس الخميس بثلاثية مقابل هدف.

يُذكر أن إنبي قد أنهى مشواره في النسخة الماضية من بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 49 نقطة.