بالفيديو.. هشام يكن: القاضية ممكن "دمها تقيل".. وإساءات شيكابالا رد فعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال لاعب الزمالك الأسبق، هشام يكن، إن الهدف الذي سجله لاعب الأهلي محمد مجدي "أفشة" في مرمى الزمالك خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 من الأهداف الجميلة.

وكان "أفشة" قد خطف هدف الفوز للأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي جمعه بالزمالك، سُميّ بـ "القاضية ممكن" نسبة لوصف مُعلق المباراة ـ عصام الشوالي ـ .

وأضاف يكن، في تصريحات خاصة ليلا كورة:"هدف (أفشة) من الأهداف الجميلة ولكن رأينا أهدافًا أحلى هو هدف قاتل أكيد.. وسبق لنا وحضرنا مباريات مماثلة أتذكر مباراة كان الأهلي فائزًا 2-0 وسجلنا هدفين في النهاية ومباريات كثيرة أخرى، إحنا دمنا تقيل!.. ماذا تُعني القاضية ممكن.. أعطني معنى لها؟.. (مش راكبة على أغنية).. تم استخدامها هنا وهناك، من يُضرب بالقاضية لايقوم ويضرب مرة أخرى؟.. بيقوم ويضرب".

وتطرق لاعب الزمالك الأسبق لأزمة إيقاف لاعب فريقه شيكابالا، قائلاً:"شيكابالا رد فعل ومن رموز الزمالك ومن أفض اللاعبين بالنادي ولا يصح أن يكون هناك إهانات لهذا النجم، (حلاوة) الكرة في المتعة والأداء وليس خارج المستطيل الأخضر".

وأتم يكن تصريحاته بقوله:"اعتبر أي شيء خارج المستطيل الأخضر تعديات لو كان هناك رد فعل من شيكابالا فهو حق له، أي شيء يحدث من جمهور الأهلي ضد شيكابالا خطأ الجمهور مع ناديه وليس لاعب الخصم، ولن يتركه جمهور ناديه وسيُدافع عنه فله بيته وأسرته.. تريد سب الراجل وهو لا يُسبك.. هل هذا معقول؟".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه قبل أن يتم تخفيضها إلى 8 مباريات بجانب توقيع غرامة مالية تقدر بـ250 ألف.