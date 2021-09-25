3 ملايين دولار لبث مباريات الجزائر بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن استحداث ميزانية خاصة للتكفل بنفقات الحصول على حقوق إعادة البث التلفزيوني للمباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويكفل المرسوم الذي يحمل رقم 21-353، المؤرخ في 15 سبتمبر الجاري والمنشور في العدد رقم 71 من الجريدة الرسمية ، استفادة التلفزيون الجزائري الرسمي من مبلغ بقيمة ثلاثة ملايين دولار، لشراء هذه الحقوق.

وتتصدر الجزائر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد أربع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، وبنقطة واحدة عن النيجر في المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة دون رصيد.

ويلعب منتخب الجزائر مع ضيفه منتخب النيجر يوم الثامن من أكتوبر المقبل، قبل ان يحل عليه ضيفا يوم 12 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.