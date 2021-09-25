شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 25 سبتمبر/ أيلول 2021 عدة مباريات مهمة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية ينتظر أن تكون حافلة بالإثارة.



وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات مهمة في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي، بجانب كأس مصر وكأس السوبر التونسي.

يواجه مانشستر يونايتد نظيره أستون فيلا في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي أملا في الانفراد بالصدارة أو مواصلة البقاء بين أهل القمة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقلها شبكة "بي إن سبورتس" عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

تتجه الأنظار بشكل كبير نحو إنجلترا، حيث ستكون هناك قمة مرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز (السبت).

وتنطلق المباراة الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي، ومن المنتظر أن تقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر محطة "beIN Sports 1 HD Premium".

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على برينتفورد، الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، ومن المنتظر أن تنقلها قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر محطة "beIN Sports 1 HD Premium".

يستضيف فريق ديبورتيفو ألافيس نظيره أتلتيكو مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت أبوظبي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة beIN Sports HD 1.

سيكون ريال مدريد أمام اختبار صعب في الدوري الإسباني، حينما يستضيف فياريال حامل لقب الدوري الأوروبي الساعة العاشرة مساء السبت بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة ريال مدريد وضيفه فياريال على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.

يستأنف باريس سان جيرمان رحلة استعادة لقب الدوري الفرنسي، حين يواجه نظيره مونبيلييه في الجولة الثامنة، مساء السبت، حيث تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه عبر قناة bein Sports 1 HD.

يواجه فريق بروسيا دورتموند نظيره بروسيا مونشجلادباخ في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قنوات بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يستضيف فريق سبيزيا نظيره ميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، مساء السبت، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي على منصة يوتيوب.

يواجه فريق إنتر ميلان نظيره أتالانتا في مباراة قوية ومرتقبة في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الاتحاد الإيطالي في منصة يوتيوب.

يسعى الأهلي لنسيان أحزانه بعد خسارته كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش الثلاثاء الماضي، حين يواجه إنبي في ثمن نهائي كأس مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة بتوقيت القاهرة، وتبث عبر إحدى قنوات شبكة أون تايم سبورتس.

سيكون ملعب "رادس" مسرحا يوم السبت لمباراة السوبر التونسي عن موسم 2020-2021 بين فريقي الترجي والصفاقسي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة والنصف مساء بتوقيت تونس، وستتولى القناة الوطنية التونسية الأولى نقلها على الهواء مباشرة..