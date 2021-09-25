«التشكيل.. الموعد.. القنوات الناقلة».. الليلة.. الأهلي يبحث مصالحة جماهيره أمام إنبي

الشارقة - اميمة ياسر - يدخل فريق الأهلى مع دقات السابعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى على ستاد الإسكندرية في ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

وتأهل الاهلى لهذا الدور بعد تخطى عقبة النصر بهدفين مقابل هدف، فيما فاز انبى على نبروه بهدفين مقابل هدف أيضاً.

وطالب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بتجاوز عقبة إنبى وإستعادة الانتصارات لطى صفحة السوبر ومن قبله بطولة الدوري وهما البطولتين اللتان خسرهما المارد الأحمر في الآونة الأخيرة، وتسببت في قيام إدارة القلعة الحمراء بتوقيع عقوبة قاسية على اللاعبين والجهاز الفني والادارى بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهم.

وينوى موسيمانى اجراء تغييرات عديدة في تشكيلة الاهلى أمام إنبى لاسيما بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين لاسيما على الصعيد الهجومى بعد فشلهم طوال 120 دقيقة في تسجيل هدف في شباك الطلائع، وحرص موسيمانى على تدريب لاعبيه على ركلات الترجيح تحسباً للجوء لها في مباراة انبى لاسيما بعد أن أضاع لاعبو المارد الأحمر ثلاثة ركلات ترجيح عن طريق بدر بانون وأفشة ومحمد شريف كانت سبباً كافياً لخسارة السوبر رغم تألق محمد الشناوى وتصديه لركلتى ترجيح.

وتعد مباراة الليلة حاسمة لاسيما إن أدارة القلعة الحمراء لن تقبل بأى نتيجة سوى الفوز والصعود للدور المقبل من البطولة ، ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

في المقابل ، يعد إنبى المؤسس حديثاً عام 1985 أحد الفرق الكروية التى قلبت موازين الكرة المصرية فى السنوات الماضية منذ صعوده إلى الدورى الممتاز فى موسم 2002 / 2003 تحت قيادة الراحل طه بصرى حيث تمكن من حصد بطولة كأس مصر مرتين في تاريخه الأولى على حساب الاتحاد السكندري في موسم 2005 بهدف مجدى عبد العاطى والثانية على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في موسم 2011 ويتطلع لحصد اللقب الثالث في تاريخه.

ومن جانبه طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستغلال حالة الصدمة التي يعيشها لاعبو الاهلى بعد خسارة السوبر من أجل مضاعفة أوجاعه وإقصاؤه من بطولة كأس مصر حتى يواصل الفريق البترولى رحلته للنهاية نحو حصد اللقب الثالث في تاريخه.

ورحل عن إنبي عدة لاعبين على رأسهم القائد رامي صبري وعبد الرحمن عامر وكريم طارق ومحمد رزق وإسماعيل سوادجو وعمر حسام حارس المرمى بينما تعاقد الفريق مع أحمد جمعة وحسام عرفات وعمر عدلي ومصطفى جمال والغاني ماساهادو الحسن وخالد رضا.

ويعول إنبي على تألق مهاجمه النيجيري جون إيبوكا هداف الفريق في الموسم الماضي بجانب الجناح السريع محمد شريف حتحوت وكتيبة من اللاعبين الصاعدين في صفوف الفريق البترولي.