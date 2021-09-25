التعاون يفرمل اتحاد جدة

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الرياض: فرمل التعاون مضيفه اتحاد جدة عندما أرلاغمه على التعادل 1-1 الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المرحلة السادسة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وتقدم الاتحاد من ركلة جزاء سجلها البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (27)، وأدرك التعاون التعادل برأسية مدافعه البرازيلي أياغو سانتوس (74).

وهو التعادل الاول لاتحاد جدة هذا الموسم والاول بعد اربع انتصارات متتالية فعزز موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين امام الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة، بينما رفع التعاون رصيده إلى 3 نقاط وبقي في المركز الأخير.

واندفع الاتحاد للهجوم منذ البداية، وكان قريباً من التسجيل عبر مدافعه الدولي المصري أحمد حجازي لكن كرته مرت بجوار القائم (20)، وسدد الدولي المغربي السابق كريم الأحمدي كرة قوية مرت بجانب القائم (22)، قبل أن يحصل على ركلة جزاء نفذها رومارينيو بقوة على يمين مواطنه كاسيو دوس آنغوس (27).

ولاحت فرصة للاتحاد لتعزيز تقدمه بهدف ثان لكن كرة البرازيلي الاخر إيغور كورنادو مرت بمحاذاة القائم (33).

وحرم القائم التعاون من التعادل عندما تصدى لكرة المولدافي لوفانور هنريكي (34)، وانقذ كاسيو مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة فهد المولد من انفراد وأمسكها على دفعتين (43).

وكاد التعاون يدرك التعادل مطلع الشوط الثاني لولا تألق الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تصدى لكرة سميحان النابت وحولها الى ركنية (50).

وسنحت فرصة أخرى للتعاون عبر تسديدة للبوروندي سيدريك أميسي علت العارضة (59)، قبل أن ينجح سانتوس في ادراك التعادل بضربة رأسية قوية على يمين غروهي (74).

وفي مباراة ثانية، حسم ضمك دربي عسير بفوزه على جاره أبها 3-1 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وسجل الكرواتي ميغو كاكتاس (17 و86) والأرجنتيني إيميلو سيلايا (74) اهداف ضمك، والهولندي ميتشل تي فريدي (63) هدف أبها.

وصعد ضمك الى المركز الثالث مؤقتا برصيد 11 نقطة، بينما تراجع أبها الى المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.