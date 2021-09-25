شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود البنا مع الأهلى قبل مواجهة إنبى بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره إنبى باستاد الإسكندرية، فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التى يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الأهلي إنبي ويدير اللقاء محمود البنا حكماً للساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق مساعدين .

يذكر أن المباراة ستقام بدون حكام لتقينة الفار، وذلك طبقاً لتعليمات اتحاد الكرة الذي قرر أن تقام مباريات الكأس بدون تقنية الفار حتي الدور قبل النهائي، على أن يقام النهائي فقط بالفار.

وإجمالا أدار محمود البنا 33 مباراة للأهلي، 30 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 لقاء، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط . وأخرج البنا، 45 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 7 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز. ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر أربعة لقاءات تحت صافرة الحكم الدولي محمود البنا الموسم الماضى حيث كانت المباراة الأولى أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز في شهر فبراير الماضي وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف حيث أحرز جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر هدفين وهدف الطلائع أحرزه أحمد سمير. والمباراة الثانية التى أدراها محمود البنا للأهلى أمام الزمالك وفاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري. بينما كانت المباراة الثالثة فى 6 مايو الماضى، وفاز فيها الاهلى على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالأسبوع العشرين للمسابقة، سجل ثنائية المارد الأحمر بدر بانون من ركلة جزاء ومحمد مجدى أفشة.

بينما كانت المباراة الرابعة والاخيرة فى 8 يوليو الماضى وفاز فيها الاهلى على المقاولون العرب بهدفين دون رد بالاسبوع 26 للمسابقة وسجل ثنائية المارد الاحمر صلاح محسن ومحمد شريف.