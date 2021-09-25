شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة منتخب مصر وليبيا بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة أنه تقرر بصفة نهائية اقامة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم فى التاسعة من مساء الجمعة 8 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بدون جمهور.

وسبق وأكد الخليج 365 أمس، الجمعة، أن اتحاد الكرة تلقى خطاباً من الجهات الأمنية يفيد بإقامة المباراة بدون جمهور، بعد طلب الجبلاية حضور الجماهير فى اللقاء.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش على ضم مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى لقائمة المنتخب النهائية لمباراتىّ ليبيا فى تصفيات كأس العالم، والتى سيتم اعلانها يوم الأحد المقبل.