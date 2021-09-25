شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك الصباحى استعدادا لموقعة توسكر الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الجانب البدنى خلال التدريب الصباحى للفريق، والذى أقيم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب، والمستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى، استعدادا لخوض مباراة الأبيض أمام توسكر الكينى المقرر إقامتها فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام أحد يومى 15 أو 16 من أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو الزمالك إطالات، قبل خوض تدريبات الجرى حول الملعب، بالإضافة إلى أداء تدريبات بدنية فى منتصف الملعب تحت إشراف البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال، فيما قام الفرنسى باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات خلال التدريب الصباحى للفريق، وأدت كل مجموعة تدريبات التسديد على المرمى، فى حين أدت المجموعة الثانية تدريبات على الكرات العرضية، فى حين قامت المجموعة الثالثة بالتدريب على ركلات الترجيح.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، فى الموسم المنقضى، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.