شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه يرفض مُطالبة الأهلى بالاستغناء عن هذا اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادى الأهلي، كواليس مُطالبة البعض في القلعة الحمراء برحيل الأنجولي فلافيو مهاجم الفريق الأسبق بسبب ظهوره بمستوى متواصع فى أول مواسمه مع الفريق.

وقال جوزيه فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إن بعض مسئولي الأهلي طالبوا برحيل فلافيو، بعد ظهوره بمستوى سيئ في موسمه الأول مع النادي.

وأضاف جوزيه، "رفضت رحيل فلافيو، وتمسكت باستمراره مع النادي لقناعتي بامكانياته الفنية، ركزت على الجانب النفسي فى فلافيو لتقديم مستواه الطبيعي".

وتابع المدرب البرتغالي، "المهاجم الأنجولي انصفني، ونجح في أن يقدم مستوى متميز مع الفريق لمدة 3 سنوات متتالية"ّ ، واردف:"فلافيو، من أهم اللاعبين الأجانب الذين قمت بتدريبهم خلال مسيرتي التدريبية"ّ