شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السباحة بالزعانف يحصل على برونزية بطولة العالم فى كولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب السباحة بالزعانف فى أولى منافساته ببطولة العالم المقامة حاليا بكولومبيا للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للناشئين والكبار على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق تتابع مختلط 4 × 150 م، وجاء السباحون المشاركون فى السباق (أحمد تامر - مصطفي شاكر - جميلة علي - ندي مجدي).

ومن جانبه، أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ عن فرحته بهذه الميدالية المستحقة لسباحى المنتخب القومي للسباحة بالزعانف وإهداء هذه الميدالية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر تتويج مصر بأحد الميداليات الفردية خلال تلك البطولة خاصة وأن البعثات المصرية خلال بطولتى العالم للسباحة بالزعانف للمسافات القصيرة للناشئين والكبار والتى أقيمت بإيطاليا وروسيا توج الفريق المصري بالعديد من الميداليات المتنوعة وقام بتحقيق أرقام مصرية وعربية جديدة في عالم السباحة بالزعانف.