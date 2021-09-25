شكرا لقرائتكم خبر عن شابات الطائرة يبدأن مشوار تحديد المراكز فى بطولة العالم بمواجهة بلغاريا الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد، عن منافسة منتخب الشابات تحت 18 سنة على المراكز من الـ 17 وحتى الـ 20 فى بطولة العالم المقامة فى المكسيك بعد الخسارة فى جميع لقاءات الدور الأول.

وقال غزلان، إن منتخب الشابات سيبدأ رحلة تحديد المراكز بمواجهة بلغاريا بعد غد الاثنين بعد الحصول على راحة اليوم وغدا من المباريات.

وخسر منتخب شابات الطائرة أمام كل من، بيرو وتركيا و الدومينيكان على التوالى .

وضمت قائمة لاعبات منتخب شابات الطائرة كلا من: فرح عز وملك البحيرى وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا، فرح زكى.

وترأس بعثة منتخب شابات الطائرة فى المكسيك نادية رشوان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، وإبراهيم فخر الدين مديرا للفريق، ونجلاء المصرى مدربة، وأيمن فؤاد مدرب، ومى محمود محلل تفنى.