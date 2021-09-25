شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى.. كهربا وأفشة وميكيسونى وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى باستاد الإسكندرية، فى ختام منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الأهلى مع إنبى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

وسط المهاجم: محمود عبدالمنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني.

المهاجم: محمد شريف.

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهروياسر ابراهيم بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي لرؤية فنية.