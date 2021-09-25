شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تفتح ملف "المقر المنفصل" فى اجتماع الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش المكتب التنفيذى لرابطة الأندية فى اجتماعه غدا، الأحد، البحث عن مقر منفصل للرابطة بعيدا عن اتحاد الكرة، فى محاولة للانفصال عن الجبلاية.

ويعقد المكتب التنفيذى للرابطة اجتماعا غدا، الأحد، لمناقشة شكل الدورى الجديد فى ضوء الارتباطات المتعددة للمنتخب والأندية الأفريقية فى الموسم الجديد.

وأسفرت انتخابات رابطة الأندية عن اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة ومعه عماد متعب نائبا وعضوية كلا من ثروت سويلم وعامر حسين وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت.

وأكد اللواء ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن عودة جمهور الكرة المصرية إلى المدرجات يأتى على رأس أولويات الرابطة في الوقت الحالي، ومن غير المعقول أن تقام كل المسابقات الرياضية حول العالم بحضور جماهيري إلا الدوري المصري، فهو أحد أعرق الدوريات في المنطقة العربية والأفريقية، لذلك فنحن نعمل على إعادة الجماهير إلى المدرجات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما سيتم العمل من الآن على تكوين شكل جديد للأندية وكذلك منظومة التسويق".