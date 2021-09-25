شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات علاجية لـ أسامة فيصل فى البنك الأهلى عقب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أسامة فيصل، مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من صفوف نادى الزمالك، لتدريبات علاجية عقب الإصابة التى تعرض لها فى التدريبات الجماعية وعلى إثرها أجرى أشعة لمعرفة مدى الإصابة.

وجاءت إصابة أسامة فيصل بجزع في غضروف الركبة وقام الجهاز الطبي لفريق البنك الأهلى بوضع برنامج علاجى للاعب لمدة 15 يوما قبل عودته للتدريبات الجماعية من جديد.

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم علي سبيل الإعارة بعد الإتفاق مع مسئولي القلعة البيضاء، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم القادم.

وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي التدريبات علي فترتين خلال الأيام الماضة ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد حيث ركز خالد جلال المدير الفني للفريق علي النواحي البدنية بدون كرة في الفترة الصباحية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وأدي لاعبي الفريق مجموعة من الإطالات تحت إشراف محمد علي مخطط الأحمال وشهد الجزء الرئيسي من التدريبات رفع معدلات التحرك بالكره وبدون كرة ودقة التمرير وأشرف عليه خالد جلال المدير الفني للفريق.