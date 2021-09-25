وكيل كارتيرون يكشف كواليس العرض الإماراتي.. والزمالك: 300 ألف دولار شرط جزائي في عقده.. وطالب بهذا اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - قال نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، محمد الإتربي، إن المدير الفني الفرنسي لفريقهم، باتريس كارتيرون، مدرب قدير ويشعر بالراحة مع ناديه؛ حيث يوفرون له كل الإمكانيات.

الزمالك، كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، نجاح اللجنة التي تُدير ناديه، برئاسة حسين لبيب في تجديد التعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة 3 سنوات.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس:"جلسنا مع كارتيرون وصراحة مشكورًا وافق ولديه الرغبة في الاستمرار ووافق على توقيع العقد لمدة سنتين بالإضافة للسنة المتبقية بعقده وهناك شرط جزائي للطرفين وليس لطرف واحد، وكان يطلب أن يكون أعلى وجعلناه مناسبًا للطرفين على أن يكون متساويًا علي وعليه، لو الزمالك قرر إنهاء التعاقد سيدفع 300 ألف دولار والعكس جئنا لفترة انتقالية".

وأرد نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك،:"نرى نتائج كارتيرون فحصل على بطولة الدوري ويشعر بالراحة وكل طلباته مُجابة ووقع رغم وجود عروض كثيرة له فهو يعلم أن لديه فريق يستطع الفوز بالبطولات"، كما نفى رحيل أسامة نبيه عن منصبه في الجهاز الفني بقوله:"أسامة نبيه مستمر فلم يتقدم باستقالته لنا لنقول وافقنا عليها أم لا، وسيتواجد وسيُقابل اللجنة وهو ابن من ابناء الزمالك حتى وإن كان هناك خطأ وتدارك هو الخطأ".

وتطرق لقضية التعاقد مع حمدي النقاز، بقوله:"حمدي النقاز كان قد حصل على حكم من فيفا بمليون و300 ألف دولار، عندما ذهب الحكم للمحكمة الاقتصادية سألنا المحامين المصري والإيطالي ما رأيكم.. ماذا ستحكم المحكمة الاقتصادية؟.. فردا بالإشارة إلى أن هناك واقعة مع اتشيمبونج أصدر فيفا حكمًا بمبلغ صغير والمحكمة الاقتصادية حكمت بمليون و300 ألف دولار فكان هناك حل بالتعاقد مع النقاز فعرضنا الأمر على كارتيرون هل يحتاجه أم لا فقال إنه يحتاجه".

وأردف الأتربي:"كان هناك مخاطرة وهو لاعب جيد وكان سبب خسارتنا أمام الترجي والمدرب يحتاجه وتعاقدنا معه مجانًا ولم ندفع أي مبلغ نادي الترجي تعاقدنا معه بسعر أقل من أسعار اللاعبين المصريين الذين نجدد عقودهم لدينا حل يستمر معنا وحل أننا نبيعه أو نعيره حسب وجهة نظر المدير الفني ولدينا مشكلة حازم إمام ونحاول حلها وعقده أقل من المثلوثي وكنا سنتعاقد مع ظهير أيمن كان سيكلفنا أكثر للنادي وللاعب".

وأتم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، تصريحاته بقوله:"حللنا قضية حسام أشرف مع النادي الكاميروني ودفعنا 100 ألف يورو وسندفع الدفعة المقبلة في الشهر المقبل وهي مشكلة حُلت نهائيًا، ولكن هناك حق لـ (فيفا) وهناك تواصل من قبل نصر عزام والمحامي الخارجي ونأمل حل مشكلة وقف القيد وسيتضح الأمر في مطلع الشهر المقبل".

كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أن موكله تلقى عرضًا خارجيًا تلقاه من وكيل أعمال آخر.

فتوح قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في الساعات الأولى من صباح السبت :"كارتيرون كان يملك عرضًا من وكيل آخر، وسافرت إلى الإمارات بالتنسيق مع حسين لبيب (رئيس الزمالك)".

وتابع :"سفري إلى الإمارات جاء لمنع رحيل كارتيرون، وهذا الملف كان من أصعب الملفات التي واجهت حسين لبيب".

وواصل :"مفاوضات كارتيرون مع وكيله السابق كانت وصلت لمرحلة متقدمة، ولا أعرف السبب من الممكن تشتيت الفريق وضرب استقرار النادي، لكن في النهاية نجحنا في التجديد لكارتيرون 3 سنوات".

ووجه وكيل كارتيرون رسالة لجماهير الزمالك :"كارتيرون لن يرحل عن الزمالك إلا في حالة واحدة وهي عدم رغبة المجلس في استمراره".

وكان نادي الزمالك أعلن في الساعات الماضية التجديد للفرنسي كارتيرون لمدة ثلاث سنوات بعدما نجح في قيادة الفريق للحصول على لقب دوري we المصري.

وتولى كارتيرون قيادة الزمالك في منتصف الموسم المنقضي خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.