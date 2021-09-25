شكرا لقرائتكم خبر عن رجال سلة الأهلى يواجهون الجزيرة فى نهائى بطولة منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، السبت، أمام فريق الجزيرة فى نهائي بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى الثامنة مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الدولي، ويسعى «رجال سلة الاهلي» لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والحصول على اللقب.

وحرص أوجستي بوش المدير الفني لفريق «رجال سلة الاهلي» على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب ،حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء.

واستعاد فريق «رجال سلة الأهلي» جهود المحترف الأمريكي مايكل تومسون بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية، حيث اجتاز برنامج علاج طبيعي وشارك بعد ذلك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

وقدم «رجال سلة الأهلي» عروضا قوية في بطولة منطقة القاهرة ،حيث وصل إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على كل الفرق التي واجهها وآخرها فريق مصر للتأمين في الدور نصف النهائي.

وتمثل مباراة النهائي أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين ،حيث يتطلع «رجال سلة الأهلي» إلى التتويج بأول بطولات الموسم الجاري، فضلا عن الاستعداد بقوة لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر الحالي، وحتى 9 أكتوبر المقبل.

وكان فريق «رجال سلة الأهلي» قد حل على رأس المجموعة الثالثة في البطولة وضمت مجموعته كلا من: «وداد بوفاريك الجزائر»، وحضرموت اليمن، والفتح «السعودية».

وتبدأ البطولة بإقامة مباريات الأدوار التأهيلية التي تجمع 18 فريقًا، حيث تقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية بصالة برج العرب، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة الاتحاد السكندري.