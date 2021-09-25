شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات ترفع شعار "مش هتقدر تغمض عينيك" بين الأهلى وإنبى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقام المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره إنبى باستاد الإسكندرية في ختام منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

مباراة الأهلى وإنبى دائمًا ما تحفل بإثارة وندية وعدد وافر من الأهداف ومن النادر جدًا أن تنتهي بدون أهداف ، ”الخليج 365” يرصد أجمل مواجهات بين الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة..

الأهلي 4-3 إنبي

فى موسم 2007 -2008 كانت مباراة الدور الأول على ملعب الكلية الحربية أكثر مباريات الفريقين إثارة، وأنهاها الأهلى فائزًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

تقدم إنبى عبر أحمد المحمدى ثم تعادل أبو تريكة للأهلى فى نهاية الشوط الأول، وفى الشوط الثانى عاد فننست دى فونيه ليتقدم لإنبى قبل أن يتعادل عماد متعب للأهلي، ثم تقدم الاهلى عبر أحمد بلال ليتعادل إنبى مرة أخرى عبر مانو، وأخيراً سجل فلافيو هدف الفوز للأهلى فى الوقت بدل الضائع.

الأهلى 3-3 إنبى

وفى موسم 2008 قدم الفريقان واحدة من أمتع مبارياتهما والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، أحرز للأهلى بركات هدفين وأمادو فلافيو هدف، ولإنبى أحمد رؤوف بهدفين ورامى عادل مدافع الأهلى خطأ فى مرماه.

الأهلي 5-1 إنبي

وفى 24 مايو 2013 كانت النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الناديين حينما فاز الأهلى بخماسية مقابل هدف على إنبى.

افتتح أحمد شكرى أهداف المباراة فى الدقيقة 6، وأضاف وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة 14، قبل أن يسجل محمد بركات الهدف الثالث فى الدقيقة 47، وسجل هدف إنبى الوحيد اللاعب أحمد رؤوف فى الدقيقة 73، قبل أن يسجل السيد حمدى الهدف الرابع فى الدقيقة 75، واختتم محمد بركات الخماسية فى الدقيقة 89.