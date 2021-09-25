شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج وعسل ومؤمن يتأهلون لربع نهائي أوراكل نت سويت للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وكان 6 لاعبين مصريين قد نجحوا في حجز مقاعدهم بربع النهائى لذات البطولة بعد انتهاء منافسات اليوم الأول وهم، محمد الشوربجى، هانيا الحمامى، نوران جوهر، سلمى هانى، مروان الشوربحى، كريم عبد الجواد.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

هزيمة روان العربي أمام الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي:11-5, 11-9.

فوز علي فرج على مواطنه عمر مسعد بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-4, 11-7 .

هزيمة نادين شاهين أمام الأمريكية أماند صبحي بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-3, 11-4.

فوز طارق مؤمن على الأمريكي سبنسر لوفجوي بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 12-10, 11-9.

فوز مصطفى عسل على مواطنه مازن هشام بنتيجة 2-0 وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-3, 11-3.

بذلك تكون مصر قد حجزت 9 مقاعد بمنافسات الدور ربع النهائي ببطولة أوراكل نت سويت.