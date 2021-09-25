شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يخطر باروندو برفض جمعه بين تدريب الفراعنة ونادٍ ألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، عن الاتجاه لإخطار المدير الفنى الإسباني للمنتخب برفض فكرة تدريب الفراعنة وأحد أندية ألمانيا بشكل نهائى.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد اليد،اليوم السبت، جلسة مع المدير الفنى الإسباني للمنتخب روبرتو باروندو جارسيا لتحديد مصيره مع الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، بعد تلقيه عرضا من أحد أندية ألمانيا، وأشار صلاح إلى أن المجلس يرفض بقوة فكرة الجمع بين تدريب المنتخب وتدريب ناد أخر.

كما كشف أيمن صلاح، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصرى لكرة اليد، أنه لا يوجد تعاقد مع أحد المدربين لتولى قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وهذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

وأوضح أيمن صلاح، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الإسبانى روبرتو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، مستمر في مهام عمله لحين خوض بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد القادمة، ولديه عقد ينتهى العام القادم، ونرغب أيضا في بقاء المدرب لحين أولمبياد باريس 2024.

ويشارك المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية وهو حامل لقب البطولة الماضية 2020 على حساب منتخب تونس، ويحمل المنتخب في رصيده 7 بطولات أفريقية أعوام