شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الأهلى قبل مباراة إنبى بكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره إنبى باستاد الاسكندرية فى السابعة مساء اليوم، السبت، فى ختام منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، وهى المباراة التي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود لدور الثمانية للبطولة التي يحمل لقبها ويرغب في مواصلة مشواره للحفاظ على لقبه وبحثاً عن مصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة بطولة السوبر في المباراة الأخيرة أمام الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 23 بين المارد الأحمر وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى ، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 22 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري، إنبى.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الأهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

وخسر طولان 17 مباراة أمام الأهلى، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في الجولة الثانية والثلاثين بالدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما فاز الاهلى بثلاثية دون رد حملت توقيع مروان محسن هدفين وجونيور أجاى هدفاً.

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.

وكانت الخسارة الاخيرة لطولان أمام الاهلى فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما خسر انبى من المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما والتر بواليا ومحمد مجدى أفشة فى الجولة 30 للمسابقة .