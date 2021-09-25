قصة صور.. نجوم الكرة "إخوات في البيت..أعداء في الملعب"

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القاهرة - سامية سيد - انتشرت ظاهرة المواجهات المباشرة بين الأشقاء بالدورى المصرى فى الفترة الأخيرة، بحيث يواجه لاعب شقيقه الذى يمثل نادى آخر، وعندها تتوقف مشاعر الإخوة وتظهر مشاعر المنافسة والندية وتحظى مواجهات الأشقاء بندية من نوع خاص وبمشاعر متباينة ما بين الحق فى الظهور بمستوى طيب وكذلك حق الفريق الذى يمثله فى تحقيق طموحاته بما لا يتعارض مع حق الأخوة ، وهناك حالات كثيرة وقعت خلالها مواجهات بين الأشقاء فى الملاعب المصرية.

صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى السابق وسيراميكا حالياً، سبق وأن لعب ضد شقيقه الأصغر عبد الله جمعة لاعب الزمالك الحالي، وطوال تواجده بالأهلى لم يعرف صالح طعم الخسارة أمام شقيقه ودائماَ اتسمت مواجهاتهم بالندية والمتعة.

ويشارك الثلاثى عبد العزيز توفيق وشقيقيه أحمد توفيق وأكرم توفيق في أندية مختلفة ويواجهون بعضهم بشكل متكرر، حيث يلعب أحمد توفيق مع بيراميدز، فيما يلعب أكرم توفيق في صفوف النادي الأهلى.

لعب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ضد شقيقه عمر بسام عندما كان الأخير مهاجم أسوان، ويشاء القدر أن يكون الثنائى في مواجهة مباشرة حيث يدافع الأول عن عرين فريقه بينما يبحث الثانى هز الشباك تحقيقا لأهداف وطموحات فريق، ومن المتوقع أن يخوضا مواجهات جديدة أمام بعضهم البعض غير أن عمر بسام سيلعب في الموسم الجديد بقميص المقاولون العرب.