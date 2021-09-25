شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يفوز على الزمالك فى أول قمة أفريقية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 25 سبتمبر 2005، نجح الأهلى بقيادة مانويل جوزيه فى الفوز على غريمه الزمالك، فى أول مواجهة بين الفريقين فى دورى أبطال أفريقيا، وسجل هدفي الأهلى عماد متعب فى الدقيقة 37، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاف "الزئبقى" محمد بركات الهدف الثانى بعدما عاندت العارضة الماجيكو محمد أبوتريكة، وفى الشوط الثانى سجل الموهوب حازم إمام قائد الزمالك هدف فريقه الوحيد قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

أدار المباراة الحكم البنينى كوفى كودجا الذى أشهر البطاقة الصفراء لمحمد أبوتريكة.

جاء تشكيل الزمالك بقيادة فاروق جعفر فى القمة الأفريقية الثانية مكونا من :محمد عبد المنصف أوسة، عادل فتحى (سامح يوسف ق71)، مدحت عبدالهادي، وائل القبانى، أحمد بكري، طارق السيد، إبراهيم سعيد (حازم إمام الكبير ق50)، المعتز بالله إينو، محمد أبوالعلا، وليد صلاح عبداللطيف، عبدالحليم على (جمال حمزة ق63).

بينما جاء تشكيل الأهلي بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكونا من :عصام الحضري، إسلام الشاطر (شادى محمد عبدالفتاح ق60)، أحمد السيد، عماد النحاس، وائل جمعة، الأنجولى جلبرتو، حسام عاشور(محمد عبدالوهاب ق88)، حسن مصطفي، محمد بركات، محمد أبوتريكة (الأنجولى أمادو فلافيو ق74)، عماد متعب.