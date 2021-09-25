شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يفوز على الزمالك فى أول قمة أفريقية بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 25 سبتمبر 2005، نجح الأهلى بقيادة مانويل جوزيه فى الفوز على غريمه الزمالك، فى أول مواجهة بين الفريقين فى دورى أبطال أفريقيا، وسجل هدفي الأهلى عماد متعب فى الدقيقة 37، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة أضاف "الزئبقى" محمد بركات الهدف الثانى بعدما عاندت العارضة الماجيكو محمد أبوتريكة، وفى الشوط الثانى سجل الموهوب حازم إمام قائد الزمالك هدف فريقه الوحيد قبل نهاية المباراة بربع ساعة.
أدار المباراة الحكم البنينى كوفى كودجا الذى أشهر البطاقة الصفراء لمحمد أبوتريكة.
جاء تشكيل الزمالك بقيادة فاروق جعفر فى القمة الأفريقية الثانية مكونا من :محمد عبد المنصف أوسة، عادل فتحى (سامح يوسف ق71)، مدحت عبدالهادي، وائل القبانى، أحمد بكري، طارق السيد، إبراهيم سعيد (حازم إمام الكبير ق50)، المعتز بالله إينو، محمد أبوالعلا، وليد صلاح عبداللطيف، عبدالحليم على (جمال حمزة ق63).
بينما جاء تشكيل الأهلي بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه مكونا من :عصام الحضري، إسلام الشاطر (شادى محمد عبدالفتاح ق60)، أحمد السيد، عماد النحاس، وائل جمعة، الأنجولى جلبرتو، حسام عاشور(محمد عبدالوهاب ق88)، حسن مصطفي، محمد بركات، محمد أبوتريكة (الأنجولى أمادو فلافيو ق74)، عماد متعب.
وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و202 و2021.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.