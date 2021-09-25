شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى يقترب من تولي منصب المدرب العام بمهام مدير كرة في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب عصام مرعي نجم الزمالك السابق، من تولي منصب المدرب العام مع الفرنسي كارتيرون بديلا لأسامة نبيه الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

وتنوي إدارة النادي تكليف عصام مرعي بمهام المدرب العام ومدير الكرة معا، لفرض مزيدا من الانضباط والالتزام داخل الفريق، في الوقت الذي رفض طارق مصطفي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني من تولي نفس المنصب في الزمالك مفضلا العودة لتولي مهمة المدير الفني في فريق خارج مصر والاقرب هو عودته الي الدورى المغربي مرة أخرى.

في سياق مختلف بدأ نادي الزمالك التصعيد في أزمة عقوبات لجنة التظلمات بالجبلاية على ثنائي الفريق حازم إمام ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بعدما اصدر الزمالك بيانا رسميا يرفض خلاله العقوبات عقب تخفيضها، والتهديد بالتصعيد الي الفيفا.

وجاء نص البيان كالتالي،" إن نادي الزمالك انطلاقًا من ثوابته، وقيمه الأخلاقية القائمة على الاحترام غير المشروط لجميع الهيئات والشخصيات في الوسط الرياضي.. يؤكد تقديره التام للجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وإجلاله وتوقيره للسادة أصحاب المقامات رئيس وأعضاء اللجنة ، إلا أنه وفي إطار حرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على حماية حقوقه وحقوق أبنائه وكافة منتسبيه.

فإن اللجنة تؤكد على رفضها التام للقرارات الصادرة من اللجنة الموقرة بشأن العقوبات المفروضة على محمود عبد الرازق شيكابالا، وحازم إمام وتؤكد أيضا على أن تلك العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها.

كما شددت اللجنة على أنه لم يتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح.

وتابع الزمالك في بيانه : على ذلك، فإن النادي يؤكد أنه وفي ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه.

كانت لجنة التظلمات قد قررت تغريم الزمالك 100 ألف جنيه للسباب الجماعى، و100 ألف جنيه لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثانى من مباراة تسليم الدرع ، وقررت اللجنة إيقاف حازم إمام 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى ، فيما قررت اللجنة تخفيف عقوبة شيكابالا من 8 أشهر و500 ألف جنيه إلى الإيقاف ثمانية مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه