"صدام مرتقب".. ماذا قال جوارديولا وتوخيل قبل لقاء سيتي وتشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن سلسلة الانتصارات التي حققها تشيلسي على فريقه، بما فيها نهائي دوري أبطال أوروبا، أصبحت من الماضي.

يأتي ذلك قبل مواجهة الفريقين السبت في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح جوارديولا : "سنستعد لتلك المباراة مثلما استعددنا لمواجهة ساوثهامبتون وكذلك المباريات الماضية، كل مباراة تكون بمثابة تحد جديد وفرصة للتطور والتعلم والعمل بشكل جيد".

وتابع: "أنها مباراة مختلفة تماما عن المباريات الماضية، في كأس الاتحاد كانت مباراة الدور قبل النهائي، وخسرناها، وفي بطولة الدوري كنا قد حسمنا اللقب بالفعل، أما بالنسبة لنهائي دوري أبطال أوروبا، فقد كانت مباراة كبيرة جدا".

وأوضح المدرب الإسباني: "نحن نحاول التعلم، إنها منافسة جديدة الآن".

وتعرض جوارديولا لانتقادات عديدة بسبب أخطائه الفنية في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما بدأ المباراة بدون لاعب وسط دفاعي، بعدما تواجد كل من الثنائي رودري وفيرناندينهو على مقاعد البدلاء، لكنه أكد أنه لم يندم على ذلك، وأرجع سبب الهزيمة للعمل الدفاعي الكبير من فريق تشيلسي وقدرتهم على تحويل دفة المباراة لصالحهم.

وقال جوارديولا: "لقد لعبنا مباراة كبيرة، خسرنا لكننا لعبنا مباراة كبيرة".

وأضاف: "لقد سيطروا على كل الجزئيات، ولهذا كان من الصعب أن نحقق شيئا أمام فريق استثنائي في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "انطباعي هو أننا لعبنا بشجاعة وشخصية كبيرة، لكننا للأسف لا يمكننا فعل ذلك بدون هجمات مرتدة وكرات طويلة، الكرات الثانية لم تكن جيدة بشكل كاف وهم نجحوا في الفوز علينا".

وستكون رحلة مانشستر سيتي إلى ملعب "ستامفورد بريدج" هي أول اختبار صعب للفريق من أصل ثلاث مباريات صعبة في اختبار مبكر لإمكانياته هذا الموسم، حيث سيواجه بعد ذلك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ليفربول يوم الأحد في بطولة الدوري.

ورفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، الدخول في منافسة شخصية مع جوارديولا، وذلك رغم امتلاكه فرصة تحقيق الفوز الرابع على التوالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن توخيل يمكنه أن يصبح أول مدرب يتمكن من إلحاق الهزيمة بجوارديولا في أربع مباريات متتالية، وذلك حينما يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بملعب "ستامفورد بريدج".

ويمكن لتشيلسي، الفريق المضيف، أن يوسع الفارق في النقاط مع سيتي إلى ست نقاط في حال فوزه في المباراة، لكن توخيل حاول التقليل من الصراع بينه وبين جوارديولا.

وقبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية على جوارديولا والتي كان أهمها نهائي دوري أبطال أوروبا، كان توخيل قد خسر أربع مرات أمام المدرب السابق لبرشلونة.

وقال توخيل : "منذ وقت ليس ببعيد كانت هناك أصوات تخبرني بأنني لا أعلم كيف يمكنني التغلب على بيب".

وأضاف: "علي أي حال الأمر ليس بيني وبينه، نحن لن نلعب مباراة تنس أو شطرنج".

وتابع : "إنها مباراة بين فريقين يتنافسان معا على مستوى عال للغاية".

وبسؤاله عما إذا كان فوزه في ثلاث مباريات على جوارديولا يجعله المدرب الأفضل رد الألماني: "هذا السؤال ليس موجودا حتى بالنسبة لي".

وأضاف: "وبما أنه ليس لي، فإنه لا يمكنني الإجابة عليه".

وتابع توخيل: "احتفظ بتقدير واحترام كبير لبيب، لأنني احترم وأقدر كثيرا التأثير الكبير الذي أحدثه في عالم التدريب منذ أول يوم له، التأثير الذي أحدثه في برشلونة وفي بايرن ميونخ والآن مع مانشستر سيتي".

وواصل: "هذا شيء احترمه بشدة ولن يتغير أبدا، انظر إلى البطولات التي حققها والتأثير الذي أحدثه ".