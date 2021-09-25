تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة إنبي في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق بشكل كبير، على تشكيل مباراة إنبي.

ويلعب الأهلي وإنبي مساء السبت ضمن مباراة دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

وخسر الأهلي مؤخراً لقب كأس السوبر المصري لصالح طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة أقيمت بملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وصرح مصدر مسؤول في الأهلي خلال وقت سابق، أن الفريق سوف يفتقد لخدمات طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وياسر إبراهيم للإصابة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج.

وسط المهاجم: محمود عبدالمنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – لويس ميكيسوني.

المهاجم: محمد شريف.