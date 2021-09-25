صلاح ضد برينتفورد والأهلي أمام إنبي.. تعرف على مواعيد مباريات السبت الناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة.

الخليج 365 الرياضي يستعرض مواعيد أبرز هذه المباريات:

كأس مصر

دور الـ16.. الأهلي ضد إنبي.. الساعة السابعة مساءً.. اون تايم سبورتس 1

تشيلسي ومانشستر سيتي.. الساعة الواحدة والنصف مساءً.. بي إن سبورت بريميوم 1

مانشستر يونايتد وأستون فيلا.. الساعة الواحدة والنصف مساءً.. بي إن سبورت بريميوم 2

برينتفورد وليفربول.. الساعة السادسة والنصف مساءً.. بي إن سبورت بريميوم 1

ألافيش وأتلتيكو مدريد.. الساعة الثانية مساءً.. بي إن سبورت HD1

فالنسيا وأتلتيك بلباو.. الساعة الرابعة والربع مساءً.. بي إن سبورت HD1

ريال مدريد وفياريال.. الساعة التاسعة مساءً.. بي إن سبورت بريميوم 1

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان ومونبيليه.. الساعة التاسعة مساءً.. بي إن سبورت HD2

سبيزيا كالتشيو وميلان.. الساعة الثالثة مساءً

إنتر ميلان وأتالانتا.. الساعة السادسة مساءً

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند.. الساعة السادسة والنصف مساءً