شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طلعت خامس الصفقات الصيفية للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع محمد طلعت مهاجم الأهلي السابق، على عقود عودته مجددا إلى فريق المقاولون العرب لمدة 3 سنوات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد رحيله عن قلعة ذئاب الجبل في الموسم قبل الماضي حيث انتقل إلى سموحة قبل أن يستقر مؤخرا في الإنتاج الحربي.

واستقطب المقاولون العرب 5 صفقات فى الانتقالات الحالية، عماد فتحى من المقاصة، ممادو نياس من الإنتاج الحربى، وحسام حسن مدافع بتروجت، وعمر بسام لاعب انبى السابق، وأخيراً محمد طلعت.

واستقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على تصعيد مجموعة من الناشئين بالنادى، لتعويض النقص العددى فى قائمة الفريق بعد الاستغناءات العشرة التى شهدتها القائمة خلال الميركاتو الجارى.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن فريق المقاولون يستعد بقوة من أجل الموسم المقبل، للظهور بشكل أفضل من الموسم الماضي واستعادة مكانة ذئاب الجبل، وذلك من خلال عقد صفقات مميزة في الفترة الحالية.