شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشفع 6 أهداف يتيمة فى 43 مباراة لطاهر محمد طاهر للبقاء بالأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات طاهر محمد طاهر لاعب الاهلى، لغزاً كبيراً داخل القلعة الحمراء واستمر تراجع المستوى الفنى والبدنى للاعب فى المباريات الأخيرة، بشكل دفع للتساؤل حول جدوى بقاء اللاعب داخل التتش بالموسم الجديد وحصوله على فرصة جديدة بالقميص الأحمر رغم تراجع أرقامه ومردوده الفنى داخل أرض الملعب.

أرقام طاهر محمد طاهر مع الاهلى

وخاض طاهر محمد طاهر 43 مباراة مع الأهلى بجميع البطولات بإجمالى 2298 دقيقة، سجل ستة أهداف وصنع خمسة أهداف وتلقى 5 كروت صفراء، وحصد مع المارد الأحمر على لقب لدوري الابطال الافريقى ومثله لكأس مصر ومثله للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، كما شارك مؤخراً مع المنتخب الاوليمبى فى اوليمبياد طوكيو 2020.

مونديال الأندية عنوان تألق طاهر محمد طاهر مع الأهلي

وانضم طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري، بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث أصبح اللاعب ضمن العناصر المؤثرة في تشكيل الفريق الأحمر.

طاهر محمد طاهر من مواليد 7 مارس من عام 1997، بالقاهرة، وبدأ مشواره الكروي في صفوف البراعم بالمقاولون العرب وهو في الثامنة من عمره، وتم تصعيده للفريق الأول بفريق ذئاب الجبل موسم 2014-2015، وخرج لمدة موسم على سبيل الإعارة في فرنسا مع فريق لوهافر قبل أن يعود مجددا لصفوف النادي الأصفر، وانتقل إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى.

وكان طاهر محمد طاهر من أبرز اللاعبين الذين قدموا حضورا مميزا مع الأهلي في كأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأهلي المركز الثالث وبرونزية المونديال، وخاصة في مباراة بايرن ميونخ التي لعب خلالها طاهر بشخصية الأهلي ولقي استحسان وإشادة الجميع.