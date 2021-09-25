شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض خوض مباريات ودية فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، خوض الفريق لأى مباريات ودية، خلال معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة برج العرب، بالإسكندرية، والمقرر استمراره حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة توسكر الكينى، المقرر إقامتها أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

وفضل باتريس كارتيرون، أن يخوض الزمالك مباراتين وديتين عقب العودة إلى القاهرة، حيث من المقرر، أن يخوض الفريق مباراتين وديتين استعدادا للمواجهة الإفريقية أمام توسكر الكينيى، حيث ستكون المباراة الأولى يوم 30 من شهر سبتمبر الجارى، على أن تكون المباراة الودية الثانية يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم إقامتهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.

وتوج الزمالك، ببطولة الدورى الممتاز، ليشارك فى النسخة المقبلة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد الأبيض اللقب المحلى للمرة الـ13 فى تاريخ قلعة ميت عقبة، عقب تصدره جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 80 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالها الفوز فى 24 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما نجح لاعبوه فى تسجيل 61 هدفًا كثانى أقوى خط هجوم فى المسابقة بعد الأهلى الذى سجل لاعبوه 72 هدفًا، واستقبلت شباك الأبيض 21 هدفًا ليكون أقوى خط دفاع فى المسابقة.