شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط مدرجا لـ500 مشجع فى ملاعب مباريات الممتاز "ب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى أندية القسم الثانى يطلب فيه تحديد ملاعب مباريات المسابقة التى تنطلق يوم 30 سبتمبر الجارى، على أن يتضمن الملعب المرشح لاستضافة المباريات جاهزا أمنيا وهندسيا وفنيا للمباريات.

كما تضمن الخطاب ضرورة أن يتضمن الملعب المرشح للمباريات به مدرج يتسع لـ500 مشجع وسور داخلى، وغرفتين لخلع ملابس الحكام والفريق الضيف.

وتراجع مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة عن القرارالأخير بصعود 6 فرق فقط من القسم الثالث إلى القسم الثاني واستمرار تأهل 12 فريق.

وطلب مسئولو اتحاد الكرة من الأندية إرسال خطابات باعتراضهم على عدد الاندية الصاعدة من القسم الثالث والعمل على تعديل العدد قبل أن يتم الموافقة على القرار.

وتلقت أندية القسمين الثانى والثالث خطابا من اتحاد الكرة، يفيد بتقليص عدد الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى الثانى فى الموسم المقبل، إلى 6 فرق فقط بدلا من 12 فريقا كما كان معتادا فى السنوات الماضية.

وأعلن اتحاد الكرة انطلاق دورى القسم الثانى للموسم الجديد 2021 - 2022 ، يوم 30 سبتمبر الجارى بشكله الطبيعى من 3 مجموعات هى "الصعيد وبحرى والقاهرة".